Аргентинец стал новым гендиректором МАГАТЭ
Совет управляющих МАГАТЭ выбрал постоянного представителя Аргентины в Вене Рафаэля Гросси на пост нового генерального директора агентства, сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова.
"Совет управляющих МАГАТЭ выбрал аргентинского кандидата Рафаэля Гросси на пост генерального директора МАГАТЭ", - написал Ульянов в Twitter.
Напомним, гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано, который возглавлял агентство с 2009 года, скончался в конце июля. Временно исполняющим обязанности гендиректора совет управляющих МАГАТЭ назначил бывшего постпреда Румынии при организации Корнела Феруцэ.