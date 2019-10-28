Премьер-министр Ливана Саад Харири выступит сегодня с обращением, в котором объявит о своем уходе в отставку с поста главы коалиционного кабинета. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на правительственные источники.

По информации телеканала, Харири не удалось договориться с президентом республики Мишелем Ауном и партнерами по парламентским фракциям о перестановках в кабинете, которые бы удовлетворили требования участников протестного движения в Бейруте.