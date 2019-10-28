Депутат Агаджан Абиев: Вдох глубокий. Руки шире. Не спешите, три-четыре!

81-летний депутат Милли Меджлиса Агаджан Абиев прокомментировал заявление своего коллеги о том, что он не собирается уходить из Милли Меджлиса, т.к. чувствует себя здоровым. Ариф Рагимзаде заявил, что по 20 раз проплывает 50-метровый бассейн.

«Мне кажется, что физическая подготовка не имеет ничего общего с возрастом. Нужно постоянно заниматься. Если человек будет бегать всего один раз в месяц, то от этого не будет никакой пользы», - сказал Агаджан Абиев, в интервью местным СМИ.

Затем 81-летний Агаджан Абиев похвастался и своей хорошей физической формой.

«Я каждое утром бегаю по 15-20 минут на скорости 6 км/ч. До этого я примерно 10 минут делаю гимнастику и разогреваю мышцы. Потом бегаю 20 минут и спокойно гуляю около 10 минут. Затем после принятого душа я чувствую себя молодым парнем», - сказал депутат.