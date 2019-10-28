Ариф Рагимзаде: Если вы в своей квартире - Лягте на пол, три-четыре! Выполняйте правильно движения

«До парламентских выборов еще год. Не думаю, что за это время я слягу от какой-то болезни или потеряю форму». Об этом в интервью местным СМИ заявил депутат Милли Меджлиса Ариф Рагимзаде, отвечая на вопрос о том, будет ли он и дальше баллотироваться в депутаты.

«Память моя на месте, мозг работает. В физическом плане я здоров. Если так будет и до 2020 года, то, безусловно, я приму участие на выборах», - сказал Ариф Рагимзаде.

В качестве доказательства своей хорошей физической формы Ариф Рагимзаде также добавил, что он в день по 20 раз проплывает 50-метровый бассейн.