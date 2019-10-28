Послу Колумбии рассказали об успехах азербайджанской таможни

Председатель Госкомитета Сафар Мехтиев, коснувшись нынешних отношений между двумя странами, заявил, что Азербайджан заинтересован в развитии двустороннего сотрудничества с Колумбией во всех областях, в том числе и в таможенной сфере.

Глава Госкомитета, рассказав гостю о ряде инновационных реформ, осуществленных в последние годы в таможенной сфере под руководством президента Ильхама Алиева, сказал, что внедренные новшества создали условия для быстрой, упрощенной и безопасной международной торговли, упрощения таможенных процедур и обеспечения удовлетворенности граждан.

Сафар Мехтиев, проинформировав гостя о борьбе таможенных органов Азербайджана с наркотиками, с контрабандой, об их деятельности в других сферах, а также о фискальной политике таможенных органов, подчеркнул, что взаимный обмен опытом принесет пользу таможенным органам обеих стран.

Было отмечено, что взаимовыгодные отношения между таможенными органами двух стран, в свою очередь, внесут значительный вклад в развитие торгово-экономических отношений и дадут возможность максимально воспользоваться потенциалом экономического сотрудничества.

Посол Колумбии в Азербайджане Луис Карденас поблагодарил за искреннюю встречу и беседу, отметив, что скорое подписание соглашения между таможенными органами двух стран создаст условия для еще большего укрепления связей и повышения товарооборота между Азербайджаном и Колумбией. Посол оценил быстрое развитие азербайджанской таможни, особенно недавние реформы и передовые проекты, как один из успешных шагов по улучшению бизнес-среды и развитию торговли. Гость выразил надежду, что в будущем двусторонние отношения будут еще более интенсифицированы.

На встрече состоялся обмен мнениями вокруг вопросов, вызывающих взаимный интерес и были обсуждены перспективы развития сотрудничества.