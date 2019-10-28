Вот вам и прецедент для азербайджанского чиновничьего класса. Новый министр экономики Микаил Джаббаров рассказал об основных приоритетах в своей деятельности, не успев даже приспособиться к своему новому креслу. До сих пор министр назначался главой государства, заходил в новый кабинет и лишь потом приступал к своей деятельности. Безусловно, предварительно член правительства подробно информировал президента о том, как собирается строить свою работу в свете его наказов и поручений. Но широкие массы о взглядах нового министра могли только догадываться, да и то спустя многие годы.

А тут хорошо известный, но новоиспеченный Микаил Джаббаров сразу взял и открыто выступил по гостелеканалу AzTV. Вот, мол, какой я – новый министр и вот чего хочу добиться. «Наши цели ясны: ускорение экономического роста, особенно в ненефтяном секторе, улучшение условий для деятельности малого и среднего бизнеса, обеспечение свободной конкуренции. В ближайшие недели мы подготовим программу, как достичь этих целей», - так вкратце можно описать это выступление.

Прозрачнее, как говорится, не бывает. И дело не только в несколько неординарном, если не неестественном для нас поступке нового министра. Выступление его, которое, по словам самого же Джаббарова, еще далеко от программы министерства, тоже заслуживает серьезного внимания. Какой же ему видится новая должность - послушаем самого министра.

Основная цель Минэкономики - отразить целостный взгляд на экономику и для этого есть ряд инструментов. Одним из них является налоговая политика, которую министр воспринимает как фактор конкурентоспособности экономики. Не секрет, что как местные, так и зарубежные инвесторы в зависимости от налогового бремени, его уровня, культуры налогового администрирования, принимают решение об открытии бизнеса, инвестициях в ту или иную страну. Поэтому налоговая политика должна быть направлена на расширение экономических возможностей, развитие конкурентоспособности экономики. А это, в свою очередь, приведет к росту экономики, расширению налоговой базы, экономической деятельности, увеличению налоговых поступлений. По его словам, в большой и прозрачной экономике могут быть обеспечены большие налоговые поступления.

Заметно влияет на экономическую активность страны и умелое решение вопросов государственной собственности. Здесь министр особо отметил деятельность естественных монополистов, что характерно не только для Азербайджана, но и для экономики любой страны. Организации, оказывающие услуги, обеспечивающие инфраструктурой, влияют на тарифы и уровень экономической активности в стране. И Джаббаров выразил уверенность в том, что новое суперминистерство успешно решит поставленные задачи, работая с соответствующими госструктурами и компаниями, находящимися в госсобственности.

Министр подчеркнул и важность эффективного использования госимущества. Этот инструмент должен служить целям экономической политики, а именно, направлен на развитие малого и среднего бизнеса, привлечение инвестиций, в особенности иностранных. При этом он отметил, что как и в других областях, работу придется начинать не с нуля. В последние годы была проделана работа по всем направлениям, и создан здоровый фундамент. «Мы будем продолжать работать в тех областях, где есть пробелы, и есть необходимость в усовершенствовании, сохраняя при этом все наши достижения», - подчеркнул он.

Действительно, в нашей экономике наблюдаются положительные перемены. В стране низкий уровень внешнего долга, обеспечена макроэкономическая стабильность. С начала года наблюдается тенденция перехода из неформальной экономики к формальной, то есть правительство выводит экономику из «тени». Это можно заметить по новым трудовым договорам, росту числа рабочих мест, налоговым и таможенным поступлениям, ряду других экономических факторов.

Вместе с тем в экономике страны все еще сохраняются определенные пробелы. На них, кстати, неоднократно указывал в своих выступлениях и президент Ильхам Алиев. Вот на устранение этих недостатков и достижение поставленных целей и должна быть направлена работа министерства. А для этого азербайджанская экономика должна быть обеспечена необходимыми ресурсами, что позволит обеспечить повышение экономической активности, стимулировать создание новых рабочих мест, повышение занятости населения.

На этих нотках и вступил в должность суперминистра Микаил Джаббаров. Вступил уверенно, со знанием дела, что и дал понять общественности в своем выступлении. Подав тем самым хороший пример будущим министрам. Закрытый, недоступный чиновник не только не воспринимается должным образом общественностью, он не может вдохновлять своим примером и своих подчиненных, вести их за собой. А ведь им тоже надо видеть целостную картину, особенно когда речь идет об экономике страны, а не слепо выполнять «ценные указания» своего начальника. Только в такой ситуации возможно обеспечить творческий подход к работе.