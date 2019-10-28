Россия усиливает свою базу в Армении

Боевой потенциал 102-й российской военной базы (РВБ), дислоцированной на территории Армении, увеличится почти в два раза после оснащения новыми и модернизированными образцами вооружения и военной техники, доложил командир 102-й РВБ полковник Николай Мартынюк министру обороны РФ Сергею Шойгу, который проинспектировал дислоцированную в Гюмри российскую базу, сообщает Интерфакс.

Начальник штаба Южного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кузовлев доложил российскому министру обороны, что "материальными средствами, техникой и вооружением база обеспечена в полном объеме". Замглавы Минобороны Тимур Иванов доложил Шойгу, что в 2020 году на территории РВБ в Армении будет создан многофункциональный культурно-досуговый центр.