Японские туристы впервые посетят Курилы

Первая группа японских туристов отправилась на Южные Курилы, сообщает ТАСС.

На состоявшейся пресс-конференции в столице Японии глава МИД страны Тосимицу Мотэги рассказал: «Группа отправится в тур на судне. В нее войдут более 40 туристов и сопровождающих лиц».

Отправившись 29 октября, судно с туристами из японского порта Немуро должно с 30 октября по 4 ноября посетить два острова курильской гряды: Кунашир и Итуруп. Гостям из Страны восходящего солнца покажут местные достопримечательности: на острове Кунашир - православные храмы и музеи, на Итуруп — геотермальные источники и Белые скалы.