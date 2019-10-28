Выступление депутата Хангусейна Кязымлы вызвало широкие обсуждения в социальных сетях. Выступая перед другими депутатами Хангусейн Кязымлы пытался им что-то объяснить о бюджете Азербайджана и кризисе в США 30-х годов прошлого века, настаивая на том, что нельзя критиковать Азербайджан.

Однако, что именно хотел сказать депутат так никто и не понял. Его нечленораздельная речь почти полностью состояла из междометий, а мысли перемешались настолько, что уловить смысл сказанных слов оказалось невозможным.

В считанные часы видео с выступлением депутата стало вирусным в социальных сетях, а сам он стал объектом насмешек. Некоторые пользователи соцсетей предположили, что он был просто пьян, другая часть списала все на старческий маразм.

Впрочем, неожиданно свалившаяся популярность ничуть не смутила самого депутата.

«Я ничего не говорил о бюджете. Не понимаю, зачем люди критикуют меня. Я не озвучил ничего плохого в этом выступлении. Пусть не критикуют меня, если не знают, о чем я говорил», - сказал депутат Хангусейн Кязымлы, отвечая на многочисленные вопросы журналистов.