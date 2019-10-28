Раскрыто будущее системы «все включено» в Турции

Как уточнила Подорожная, «все включено» считается особенностью отдыха в стране, и поэтому каждый год ее только совершенствуют и дополняют новыми услугами. Кроме того, Подорожная добавила, что в других странах тоже открываются гостиницы с системой all inclusive, и таким образом «идет борьба за клиента».

Она заключила, что эта концепция будет продолжать совершенствоваться, а представить Турцию без all inclusive невозможно.

Ранее 29 октября Ассоциация туроператоров России сообщила, что с апреля 2020 года в Турции будет введен «налог на проживание». Уточняется, что он направлен не на туристов, а на объекты размещения, включая отели. Гостиницы обяжут платить налог как с цены размещения постояльца, так и с оказываемых ему услуг, включая питание и развлечения. В связи с этим «налог на проживание» будет включаться в стоимость туров, вследствие чего они подорожают минимум на два процента.

В августе ремесленники турецких курортов обратились к властям страны с просьбой отменить формат all inclusive в некоторых отелях, так как это негативно сказывается на их бизнесе. По мнению турецких торговцев, система «все включено» не дает путешественникам возможности ездить по стране и тратить деньги на другие товары.