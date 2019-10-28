Азербайджан и Беларусь обсудили военное сотрудничество фото
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с визитом в Баку для участия в очередном заседании Совета министров обороны стран - членов СНГ министром обороны Республики Беларусь генерал-лейтенантом Андреем Равковым.
Как сообщает пресс-служба военного ведомства Азербайджана, З.Гасанов, отметив, что Азербайджан придает особое значение сотрудничеству с Беларусью во всех направлениях, в частности, в военной сфере, подчеркнул, что есть широкие возможности для дальнейшего развития военно-технического сотрудничества между двумя странами, что Азербайджан уделяет особое внимание сотрудничеству с компаниями оборонной промышленности Беларуси, и что в настоящее время сотрудничество двух стран в военно-технической сфере успешно развивается и расширяется.
Министр обороны выразил благодарность руководству и народу Беларуси за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашей страны в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.
Генерал-полковник З.Гасанов, поздравив нового военного атташе Беларуси в нашей стране полковника Андрея Каптиловича с назначением на этот пост, выразил уверенность, что его деятельность будет направлена на развитие дружественных отношений между нашими странами, основанных на взаимовыгодном сотрудничестве.
В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по нынешнему состоянию и перспективам развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью, а также особо отмечен вклад двух государств, внесенный в региональную безопасность.