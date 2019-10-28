Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с визитом в Баку для участия в очередном заседании Совета министров обороны стран - членов СНГ министром обороны Республики Беларусь генерал-лейтенантом Андреем Равковым.

Как сообщает пресс-служба военного ведомства Азербайджана, З.Гасанов, отметив, что Азербайджан придает особое значение сотрудничеству с Беларусью во всех направлениях, в частности, в военной сфере, подчеркнул, что есть широкие возможности для дальнейшего развития военно-технического сотрудничества между двумя странами, что Азербайджан уделяет особое внимание сотрудничеству с компаниями оборонной промышленности Беларуси, и что в настоящее время сотрудничество двух стран в военно-технической сфере успешно развивается и расширяется.

Министр обороны выразил благодарность руководству и народу Беларуси за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашей страны в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.