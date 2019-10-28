Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека

Группа ученых из Университета Оксфорда (Великобритания) и Миннесота (США) проанализировали влияние 15 различных групп продуктов питания на здоровье людей и окружающую среду. Ученые учли, что 9 из 15 факторов глобального риска повышения заболеваемости диабетом, раком пищеварительной системы, ишемической болезнью сердца и инсультом связаны с плохим качеством питания. В то же время, 30% парниковых газов в атмосфере – это выбросы сельского хозяйства, поля и пашни занимают 40% суши и 70% воды идет на нужды аграриев. Исследователи решили выяснить, какие продукты хуже всего влияют на здоровье и на окружающую среду.

Ученые ввели индекс AREI, который показывает среднее относительное воздействие продуктов питания на окружающую среду в расчете на порцию по пяти экологическим показателям: выбросы парниковых газов, площадь земли для производства, потребность в воде, загрязнение окружающей среды в процессе производства, другие негативные экологические факторы.

"Продукты питания, связанные со значительным снижением риска смертности, связаны с низким средним воздействием на окружающую среду. Цельнозерновые злаки, фрукты, овощи, орехи и оливковое масло – индекс APEI меньше 4 на порцию. Рыба, которую связывают со значительным повышением риска смертности, имеет AREI 14 на порцию. Продукты, которые сильнее других увеличивают риск смерти, имеют разную степень негативного воздействия на окружающую среду. Самый высокий AREI у необработанного красного мяса - 73 единицы на порцию, обработанного - 37. В то же время, напитки с высоким содержанием сахара оказывает воздействие на окружающую среду на уровне AREI 0,95", - говорится в статье.

Как уточняется в исследовании, средние позиции вредности вместе с рыбой занимает птица и молочные продукты, яйца могут ухудшить здоровье человека, как и красное мясо, но для окружающей среды вредны в три раза меньше.

Ученые отмечают, что в мире стремительно растет потребление вредных для здоровья и окружающей среды продуктов питания, поэтому в тех регионах, где эта тенденция недавно набрала обороты, следует снижать потребление мяса и переходить на злаки, фрукты, овощи, орехи, бобы, рыбу и оливковое масла, а также другие растительные с высоким содержанием ненасыщенных жиров. Эти продукты меньше вредят здоровью и окружающей среде, добавляют ученые.