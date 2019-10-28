Анар Багиров пришел... И наступил Ренессанс

По признанию юридического сословия Азербайджана, такого внимания к адвокатуре не было ни в советское время, ни в годы независимости. Адвокатура во все времена была «падчерицей» правовой системы Азербайджана. Только после избрания в 2017 году председателем Коллегии адвокатов Анара Багирова для адвокатуры наступила пора Ренессанса. За два истекших года адвокатура качественно преобразилась, повысились ее престиж, статус, профессия адвоката стала более привлекательной. Одновременно установились и развились международные связи Коллегии адвокатов. Однако на фоне этих успехов некоторые враждебные Азербайджану зарубежные круги время от времени ведут информационную войну против Коллегии адвокатов. В чем причина, каковы цели этих недоброжелателей? Ведь раньше, когда адвокатура была в застое, она не представляла интереса для них. Стоило появиться успеху, как тут же нашлись противники.

«Господин председатель, некоторые адвокаты тесно сотрудничают с зарубежными организациями, целью которых является дискредитация Азербайджана на международной арене в сфере нарушения прав человека и отсутствия демократии. Данные организации выделяют гранты этим адвокатам, которые выступают с публичными заявлениями, направленными на нагнетание общественно-политической ситуации и на подрыв стабильности в республике. На протяжении многих лет определенные зарубежные круги пытаются использовать адвокатуру как инструмент достижения своих целей. Вместе с тем успехи в развитии института адвокатуры Азербайджана, повышение ее международного престижа за последние два года вызывают неприкрытую злость и ярость этих кругов и их подручных внутри республики, которые ведут информационную войну против Коллегии адвокатов и особенно против Вас. Как Вы реагируете на подобные выступления и каково Ваше личное мнение: смогут ли происки недоброжелателей нанести ущерб престижу азербайджанской адвокатуры?»

А дело вот в чем. Определенные круги на Западе хотят использовать адвокатуру в своих политических целях. Для этого выделяются гранты, в США и Европе проводятся тренинги с некоторыми адвокатами, после чего они привлекаются в качестве защитников в так называемых «политических» уголовных делах. В процессе этой работы адвокаты выступают в СМИ, социальных сетях, интернет-ТВ с различными заявлениями, направленными на подрыв общественно-политической стабильности в республике. Естественно, руководство Коллегии адвокатов ведет систематическую работу по искоренению этих негативных явлений — как административными, так и профилактическими мерами. Основная цель – оградить адвокатуру от посягательств враждебных Азербайджану сил.

А.Багиров: «Я хочу процитировать знаменитого адвоката, моего друга Генри Марковича Резника, который в прошлом году был нашем гостем и участвовал в международной конференции в Баку. В СМИ было опубликовано интервью с ним, где на вопрос о том, что «в наше время некоторые адвокаты политизируются и как вы к этому относитесь?» — Генри Маркович сказал: «Адвокат, по моему глубокому убеждению, не должен политизироваться. В свое время была такая развилка, когда меня также настойчиво звали в политику. Хотя по Конституции, для адвоката нет никакого запрета, чтобы состоять в политической партии, однако считаю, что это сужает поле деятельности. Адвокатура как институт – однозначно не политическая организация. Адвокатура ни в коем случае не должна политизироваться, тогда как политики зовут ее на баррикады, чтобы она отстаивала какие-то политические ценности». Я полностью разделяю его мнение. На самом деле, Генри Маркович очень четко высказался по данному вопросу. Я также считаю, что адвокатура ни в коей мере не должна политизироваться.

Есть Основополагающие принципы ООН по профессии юриста, один из которых гласит, что адвокат не должен отождествляться со своим подзащитным, клиентом, будь то террорист, религиозный или политический деятель. Адвокат должен защищать каждого гражданина — независимо от его убеждений, взглядов, политической принадлежности и т.д., то есть без всякой дискриминации. А что происходит у нас? Иногда бывают случаи, когда адвокат начинает отождествлять себя со своим подзащитным. К примеру, защищающий политического деятеля адвокат начинает заниматься политической агитацией, защищающий религиозного деятеля — становится ярым религиозным деятелем, что само по себе полностью противоречит философии нашей профессии. Таким образом, отождествляя себя с политическим или религиозным деятелеми, показываем обществу, что мы придерживаемся этих взглядов. А завтра может так случиться, что по назначению адвокату придется защищать клиента, придерживающего иных взглядов. Как тогда быть? Ведь ранее адвокат выступал приверженцем противоположных взглядов. Получается, что взгляды данного клиента ему чужды, и в обществе, среди людей может сложиться впечатление, что адвокат не сможет в полной мере защищать его.

Адвокат, осуществляя свою деятельность, не должен формально защищать клиента, а должен, как говорят ветераны адвокатуры, вкладывать душу в это дело. А если адвокат — сторонник определенных убеждений, как же он может в полной мере, профессионально защищать клиента с иными убеждениями? Сколько бы ни уверяли, что это возможно, я считаю, что нет — невозможно, потому что адвокат — прежде всего человек, и данные взгляды, убеждения будут пагубно влиять на его тактику защиты и т.д. И, конечно же, человек, которого он защищает, никогда не будет верить своему адвокату. А если люди перестанут доверять адвокату, то это в целом отразится на доверии общества к институту адвокатуры. Даже единичный случай может сформировать недоверие граждан к адвокатуре. Я считаю, что адвокат может заниматься политической или иной деятельностью, закон это не запрещает, но он не должен для этого использовать свою профессию, не должен публично заниматься агитационной деятельностью, используя дела, которые он ведет. Вне рамок профессиональной деятельности адвокат волен поступать по-своему, но использовать уголовные или гражданские дела в политических или иных целях – недопустимо.

Что касается различного рода организаций, иностранных государств, политических партий, я однозначно согласен с господином Г.М.Резником, который говорит, что они хотят привлечь адвокатов на свои баррикады. Конечно, пользоваться адвокатами очень удобно, но я всегда говорю, что адвокат не должен превратиться в инструмент в чьих-то руках. Это наносит огромный вред имиджу нашей профессии, репутации в обществе. Порой определенные силы, не хочу детализировать кто, с нездоровыми интересами к нашей стране, нашему обществу пытаются ослабить Азербайджан, превратить его в марионетку ради собственных интересов. Конечно, некоторым государствам, определенным международным организациям выгодно, когда слабое государство превращается в марионетку (как, например, Армения), в таком случае им легко управлять и манипулировать.

Глава нашего государства проводит умную, мудрую, грамотную политику, мы соблюдаем баланс интересов, с уважением относимся к другим странам, международным организациям, но при этом сохраняем дистанцию, чтобы никто не имел права вмешиваться в наши суверенные дела. Но соблазн большой, многие считают, что Азербайджан маленькое государство и пытаются нами управлять. Мы немного отошли в дебри геополитики. Но что же делать? Нас постоянно пытаются втянуть в эти вопросы, однако мы достаточно подготовлены, чтобы деятельность Коллегии адвокатов была независимой и отвечала интересам граждан. Любой юрист неплохо разбирается в истории, политике и геополитике. Но в первую очередь мы, адвокаты, — граждане этой страны. Для нас главными ценностями является то, чтобы наша Родина была сильной, независимой. Без сильного государства и сплоченного общества невозможно решить насущные проблемы. Однако чтобы ослабить государство, в обществе нужно посеять раздор. Я очень сожалею, что для этих целей порой хотят использовать именно адвокатов.

Я около двух лет возглавляю Коллегию адвокатов и не раз сталкивался со случаями, когда хотели использовать наших адвокатов в подобного рода делах. Адвокат не является пресс-секретарем своего подзащитного. Определенные силы заинтересованы, чтобы адвокат выступал с заявлениями, направленными на то, чтобы нагнетать обстановку в обществе, вызвать недовольство граждан и дискредитировать Азербайджан на международной арене. В большинстве своем такие заявления не соответствуют действительности. Например, якобы подзащитного бьют, убивают, подвергают пыткам. Это надо доказывать. Адвокат должен исходить из того, что это он говорит как юрист, а не как обыватель. Подобными заявлениями адвокат нарушает закон, принцип презумпции невиновности. Ведь данными заявлениями адвокат кого-то обвиняет в совершении преступления. Никто не может быть объявлен преступником без приговора суда. Адвокат — профессионал в области права, и он не может допустить подобные ошибки. В результате все это вызывает протест должностных лиц, определенных органов. Они жалуются, «почему адвокаты без оснований, конкретных доказательств обвиняют нас в совершении преступления?». Если об этом говорит родственник подзащитного или же обыватель, это одно, но когда об этом заявляет адвокат, – это другое. И в обществе складывается мнение: раз об этом говорит адвокат, значит, это правда. Устами адвоката глаголет истина. А этим силам как раз и надо, чтобы подобными заявлениями адвокатов дестабилизировать ситуацию в стране. Я всем заявляю — и посольствам, и международным организациям: мы вас уважаем, мы не вмешиваемся в ваши дела, в дела ваших стран, но и вы проявляйте к нам уважение, не вмешивайтесь в наши дела. Сегодня даже азербайджанское государство не вмешивается в наши дела. С 1999 года мы — независимая, самоуправляемая организация. Если мы независимы от нашего государства, то однозначно мы независимы от зарубежных государств.

Не хочу раскрывать подробности, но некоторые посольства изъявили желание наблюдать за нашими экзаменами. Я ответил: очень хорошо, но сначала создайте нам условия наблюдать за экзаменами в вашей стране. Все должно выстраиваться на принципе взаимности и равноправия. Игра в одни ворота нас не устраивает. Мы никому этого не позволим.

В 2017 году на конференции Коллегии адвокатов, где присутствовали делегаты со всей республики, на демократической основе было избрано новое руководство Коллегии, ее Президиум, Дисциплинарная комиссия. Начиная с Совета Европы, ряд международных организаций поздравили нас с успешными выборами, то есть сегодня мы — полностью легитимная организация. Никто не сможет поставить под сомнение нашу легитимность. Очень многим не нравится, что мы демонстрируем свою сплоченность, монолитность. Сегодня вокруг Президиума Коллегии собралась сильная команда единомышленников, которые искренне хотят развития адвокатуры, усиления ее роли в обществе, повышения ее статуса, престижа и авторитета профессии. Наши последние юбилейные мероприятия еще раз показали, что адвокатура — сильная, сплоченная, организованная и грамотная команда, и благодаря нашему единству мы способны решать самые сложные задачи без посторонней помощи. За два истекших года мы достигли многих поставленных целей, и, естественно, эти успехи не всех радуют. Наши недоброжелатели организовывают нападки на Коллегию адвокатов, пользуются услугами лиц с нездоровой репутацией, которые по тем или иным причинам выдворены из адвокатуры.

Раньше Коллегия адвокатов была хаотично функционирующей организацией, без нормальных менеджмента, управления, делопроизводства. Практически ничего не было. Был Президиум, который раз в несколько месяцев рассматривал жалобы, был аппарат из нескольких сотрудников, который функционировал в старом, дряблом, ветхом, морально устаревшем помещении, без всяких условий. К сожалению, это было пародией на адвокатуру. За два года произошли коренные преобразования, более чем в два раза увеличились адвокатские образования и число адвокатов. В адвокатуру пришел поток грамотных, молодых специалистов, правда, у многих мало опыта, но знаний достаточно, а опыт со временем придет.

Одно могу сказать с уверенностью – на наших глазах растет яркая плеяда молодых адвокатов. Это будет достойная смена. Ничто и никто не вечен в этой жизни. Это — естественный процесс. Мы должны радоваться такой смене, помогать им, а ни в коем случае не препятствовать им и ставить препоны на этом пути.

Как я уже говорил, не всех радуют наши успехи. Есть определенные круги, среди которых лица с криминальным прошлым (имена не хочу называть, слишком много чести для них), которые ведут с нашими адвокатами определенную работу, предлагают сотрудничество за денежное вознаграждение, конечно же, за деятельность, несовместимую с профессиональными обязанностями. У меня есть доказательства, некоторые адвокаты после таких бесед сами приходят ко мне и рассказывают об этом. Я не могу оставаться сторонним наблюдателем подобного безобразия. Адвокаты оказали мне доверие, избрав председателем Коллегии, и одной из основных моих обязанностей я считаю обеспечение подлинной независимости института адвокатуры.

Я очень жестко реагирую на вмешательство в нашу деятельность со стороны различных госорганов. Было немало случаев, когда нами пресекалось вмешательство в деятельность адвокатов. Но мы это делаем без шума, какого-либо пиара или рекламы в СМИ. Все подобные вопросы решаются с госорганами в рабочем порядке. Если есть возможность решать вопросы в таком ракурсе, формате, когда и адвокаты довольны, и проблемы находят решение, и есть понимание со стороны госструктур, зачем предавать это огласке? Мы должны решать насущные проблемы, а не устраивать шоу. Поэтому нас уважают, к нашему мнению прислушиваются, наша точка зрения находит взаимопонимание со стороны государства. На сегодняшний день это идеальное состояние взаимоотношения государства с адвокатурой. Мы сумели этого добиться и, естественно, мы это ценим и дорожим этим взаимоотношением.

Все — и международные организации, и определенные иностранные круги — должны знать, мы не пожертвуем нашим взаимоотношением с государством ради чьих-то спекулятивных интересов. Государство с достоинством выполняет свои обязанности по защите прав и свобод граждан, закрепленную в Конституции, где написано, что каждый гражданин имеет право на квалифицированную правовую помощь, и эту функцию выполняем мы, адвокаты. И наша задача – с достоинством выполнить, возложенную на нас, адвокатов, миссию».