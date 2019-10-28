Аваков не верит в переговоры с Россией

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сомневается в том, что Украина сможет достичь с Россией мира путем переговоров, но считает, что попробовать стоит, сообщает Интерфакс.

"По моему мнению, мы не должны выиграть автоматную перестрелку в Золотом (населенный пункт в Луганской области, где сейчас происходит разведение сил), мы должны выиграть стратегически войну. Разведение — это процедура, которая проводится с 2016 года. К сожалению, вряд Украина сможет достичь путем переговоров хорошего мира с россиянами, я в это не верю", - приводит слова Авакова пресс-служба МВД во вторник.

В то же время министр подчеркнул, что если есть путь, который можно пройти и убедиться в обратном, то это стоит сделать, не переходя "красные линии".