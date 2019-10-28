Глава Еврокомиссии ответил на обвинения в алкоголизме

Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер ответил на обвинения в алкоголизме, заявив, что поначалу «сильно беспокоился» из-за слов об этом, но позже перестал ими интересоваться.

Юнкер сказал в интервью немецкой медиа-группе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) в ответ на соответствующий вопрос, что «поначалу это меня очень беспокоило», однако теперь он подобными заявлениями не интересуется, передает РИА Новости.

Он напомнил о своей встрече с президентом США Дональдом Трампом в июле 2018 года, когда ему удалось достичь договоренностей о создании рабочей группы по разрешению торговых споров, а также по вопросам устранения барьеров в торговле и обнуления взаимных пошлин.

Напомним, ожидается, что 1 декабря Юнкер покинет должность главы ЕК, его сменит экс-министр обороны ФРГ Урсула фон дел Ляйен.