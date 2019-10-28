Пенсии россиян вложат в Саудовскую Аравию

Предстоящее IPO (первичное публичное размещение акций) саудовского нефтяного гиганта Saudi Aramco интересует российские пенсионные фонды и инвестиционные банки. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает «Интерфакс».

В кулуарах форума Future Investment Initiative в Эр-Рияде он заметил, что инвесторы ожидают итоговых параметров размещения. По словам Дмитриева, ему известно также про интерес к IPO крупнейших институтов Китая.

В первом раунде IPO Saudi Aramco намерено разместить на саудовской площадке от одного до двух процентов акций. Предполагается, что это принесет компании от 20 до 40 миллиардов долларов. В дальнейшем, как утверждало руководство компании ранее, объем проданного пакета возрастет до пяти процентов.