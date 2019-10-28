Al Arabiya: «Шесть военных армии Асада погибли в столкновениях с турецкой армией»

Шесть сирийских военных убиты в ходе вооруженных столкновений между отрядами сирийской армии с турецкими силами и выступающими на их стороне формированиями сирийской оппозиции в приграничных районах на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил во вторник телеканал Al Arabiya, передает ТАСС.

Официальных комментариев со стороны командования сирийской армии по данному поводу не поступало.

Ранее телеканал сообщил, что турецкие военнослужащие и бойцы воюющих на стороне Турции формирований вооруженной сирийской оппозиции захватили в плен 14 солдат сирийской армии.

«Турецкая армия и лояльные ей формирования взяли в плен 14 солдат сирийской армии в населенном пункте Телль-Тамер», - говорится в сообщении телеканала.