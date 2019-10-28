Экс-замминистра нацбезопасности Армении: «Зачем России надо было убивать пророссийского Карена Демирчяна?»
Арестовав экс-президента республики Роберта Кочаряна, премьер-министр Армении Никол Пашинян выполнял заказ, заявил бывший замминистра национальной безопасности страны Гурген Егиазарян 24 октября в эфире телепередачи «Интервью» на Пятом канале.
«Никол сам уже понял, кто он такой, он никакой не руководитель. На нем уже статей десять висит, за которые он будет судим и сядет», — заявил Егиазарян.
Егиазарян подчеркнул, что сторонники Пашиняна во власти пытаются «пришить» дело 27 октября (теракт в парламенте Армении —ред.) экс-президенту страны, так как пытаются любым способом удержать его под арестом.
Он добавил, что в тот день Кочарян не дал совершить самосуд над предполагаемыми организаторами теракта, чтобы те могли дать показания в суде.
«То, что организацию этого теракта некоторые приписывают России — это делается так. Запускается дезинформация в разных точках и возникает ощущение, что об этом говорит вся страна. Потом эту дезинформацию начинают муссировать в СМИ. Но одно „но". Один из убитых — Карен Демирчян, который считался в то время самым близким России политиком. И Россия организовала его убийство? Это идиотизм», — пояснил политик.
Егиазарян поиронизировал, что подобные слухи распространяет Андраник Кочарян, который находился в списке требовавших себе должности и который положили на стол Роберту Кочаряну сразу после теракта в виде ультиматума — «ты нам должности, а мы не пойдем против тебя».
Кроме того, бывший замминистра обвинил Пашиняна в коррупции.
«Так что, пожелаем, чтобы Никол немедленно сделал нам ручкой и избавил Армению от своего присутствия», — подытожил он.