Экс-замминистра нацбезопасности Армении: «Зачем России надо было убивать пророссийского Карена Демирчяна?»

Егиазарян подчеркнул, что сторонники Пашиняна во власти пытаются «пришить» дело 27 октября (теракт в парламенте Армении —ред.) экс-президенту страны, так как пытаются любым способом удержать его под арестом.

«Никол сам уже понял, кто он такой, он никакой не руководитель. На нем уже статей десять висит, за которые он будет судим и сядет», — заявил Егиазарян.

Он добавил, что в тот день Кочарян не дал совершить самосуд над предполагаемыми организаторами теракта, чтобы те могли дать показания в суде.

«То, что организацию этого теракта некоторые приписывают России — это делается так. Запускается дезинформация в разных точках и возникает ощущение, что об этом говорит вся страна. Потом эту дезинформацию начинают муссировать в СМИ. Но одно „но". Один из убитых — Карен Демирчян, который считался в то время самым близким России политиком. И Россия организовала его убийство? Это идиотизм», — пояснил политик.

Егиазарян поиронизировал, что подобные слухи распространяет Андраник Кочарян, который находился в списке требовавших себе должности и который положили на стол Роберту Кочаряну сразу после теракта в виде ультиматума — «ты нам должности, а мы не пойдем против тебя».

Кроме того, бывший замминистра обвинил Пашиняна в коррупции.

«Так что, пожелаем, чтобы Никол немедленно сделал нам ручкой и избавил Армению от своего присутствия», — подытожил он.