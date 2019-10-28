Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с визитом в нашей стране для участия в очередном заседании Совета министров обороны стран-членов СНГ министром обороны Узбекистана генерал-майором Баходиром Курбановым, сообщает пресс-служба Минобороны.

Стороны выразили заинтересованность в углублении сотрудничества между министерствами обороны двух стран. Было отмечено, что активное сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном в сфере безопасности служит укреплению мира и стабильности в регионах Южного Кавказа и Центральной Азии.

В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, связанных с нынешним состоянием и перспективами развития совместного сотрудничества в оборонной сфере и в области военного образования, а также проведен широкий обмен мнениями по укреплению взаимовыгодных отношений в сфере военно-технического сотрудничества.

По завершении встречи между министерствами обороны Азербайджана и Узбекистана был подписан План двустороннего военного сотрудничества на 2020-й год.