Кто устроил провокацию при подготовке встречи военных Турции и России?
Министерство обороны России не подтвердило информацию о том, что российские военнослужащие якобы могли попасть под обстрел на севере Сирии.
Опровержение выпустил российский Центр по примирению враждующих сторон в Арабской Республике. Там подчеркнули, что раненых среди российских военнослужащих нет, техника также не пострадала, передает ТАСС.
Как уточнил представитель Центра, рядом с бронеавтомобилями РФ в Сирии было приведено в действие взрывное устройство с целью сорвать встречу российской военной полиции с турецкими коллегами. Произошло это в пункте перехода «Дербисия» на сирийско-турецкой границе. Несмотря на провокацию, российско-турецкая встреча состоялась, как и было запланировано.
Отметим, что ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в Сирии при артиллерийском обстреле колонны военной полиции РФ ранения якобы получили двое российских военнослужащих.