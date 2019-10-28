Кто устроил провокацию при подготовке встречи военных Турции и России?

Министерство обороны России не подтвердило информацию о том, что российские военнослужащие якобы могли попасть под обстрел на севере Сирии.

Опровержение выпустил российский Центр по примирению враждующих сторон в Арабской Республике. Там подчеркнули, что раненых среди российских военнослужащих нет, техника также не пострадала, передает ТАСС.