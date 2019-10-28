Эрдоган: Турция устранит преграды на своем пути видео; фото
Турция сегодня празднует 96-ю годовщину со дня провозглашения Турецкой Республики. Праздничные церемонии проходят по всей стране и в зарубежных представительствах Турции.
Великое национальное собрание Турции 29 октября 1923 года объявило о создании Турецкой Республики. Республика была провозглашена по итогам четырехлетней национально-освободительной борьбы против интервентов. Первым президентом Турции был избран Мустафа Кемаль Ататюрк.
Kutlu olsun #29ekim pic.twitter.com/ISvDh7Bioy— Anıl Acar (@Gazapizm) October 29, 2019
«Турция сегодня противостоит вызовам не менее значимым, чем те, что стояли перед нашими дедами около века назад в период национально-освободительной борьбы, которая привела к созданию Турецкой Республики...
Благодаря многовековым традициям государственности и опыту, накопленному за десятилетия становления республики, Турция обладает достаточной силой и решимостью для устранения преград на своем пути. Уверен, что цели, поставленные на период до 2023 года, будут достигнуты», — говорится в послании президента Реджепа Тайипа Эрдогана по случаю Дня Республики.