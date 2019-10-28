Филипп Киркоров прилетел в Баку

Народный артист России Филипп Киркоров сегодня прилетел в Баку вместе со своими детьми – дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином-Кристином, сообщает Trend.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев певец, пообщавшись с представителями СМИ, отметил, что очень рад вновь находиться в столице Азербайджана и с нетерпением ждет встречи с бакинским зрителем.

30 и 31 октября в 20:00 в Бакинском конгресс-центре Филипп Киркоров выступит с грандиозной сольной концертной программой под названием "#ЦветНастроения. Я+R".