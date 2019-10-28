МЧС и Генпрокуратура о взрыве на экспедиционном судне

В результате пожара, сопровождавшегося взрывом, 29 октября, примерно в 13:30, на маломерном экспедиционном судне SOCAR на участке Каспийского моря, относящемся к Азербайджану, около поселка Гурган Пираллахинского района Баку сотрудник компании Габиль Мамедов скончался на месте происшествия, другие сотрудники - Азер Велиев, Бахруз Пашаев и работающий по контракту лодочник Беюкага Халилов получили различные телесные повреждения, говорится в совместном заявлении Генеральной прокуратуры и Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, пострадавшие были неотложно доставлены на берег и госпитализированы. К их лечению привлечены высококвалифицированные врачи, сам процесс взят под особый контроль руководством Министерства здравоохранения. На данный момент их состояние оценивается как средней тяжести.