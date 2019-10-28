МЧС и Генпрокуратура о взрыве на экспедиционном судне
В результате пожара, сопровождавшегося взрывом, 29 октября, примерно в 13:30, на маломерном экспедиционном судне SOCAR на участке Каспийского моря, относящемся к Азербайджану, около поселка Гурган Пираллахинского района Баку сотрудник компании Габиль Мамедов скончался на месте происшествия, другие сотрудники - Азер Велиев, Бахруз Пашаев и работающий по контракту лодочник Беюкага Халилов получили различные телесные повреждения, говорится в совместном заявлении Генеральной прокуратуры и Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Согласно информации, пострадавшие были неотложно доставлены на берег и госпитализированы. К их лечению привлечены высококвалифицированные врачи, сам процесс взят под особый контроль руководством Министерства здравоохранения. На данный момент их состояние оценивается как средней тяжести.
По факту в прокуратуре города Баку возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса, создана следственная группа в составе опытных сотрудников МЧС и прокуратуры.
В настоящее время при участии экспертов и специалистов Центра судебной экспертизы Министерства юстиции, МЧС, ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" осуществляются необходимые следственно-оперативные мероприятия по установлению причин и других обстоятельств происшествия.
Просьба к пострадавшим в результате происшествия лицам, а также имеющим информацию в связи с данным происшествием обратиться на горячую линию "112" МЧС и "961" Генпрокуратуры.