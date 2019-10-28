Израильские посольства усилили меры безопасности на фоне растущих опасений о намерениях Ирана нанести военный удар по еврейскому государству. Об этом сообщает Times of Israel.



В сообщении, опубликованном общественным вещателем КАН, говорилось, что Тегеран воодушевлен атакой на нефтяные объекты в Саудовской Аравии в прошлом месяце и готовит нападение на израильские цели.

В докладе говорится, что несколько дипломатических миссий приведены в состояние повышенной готовности, им было поручено принять определенные меры безопасности.



Times of Israel пишет, что в последние недели израильские лидеры все чаще предупреждают о растущей угрозе безопасности со стороны Ирана. На прошлой неделе начальник штаба ЦАХАЛ Авив Кохави предупредил, что "напряженная и нестабильная" обстановка в плане безопасности вдоль северных и южных границ Израиля может перерасти в конфликт.

