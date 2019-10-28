Ильхам Алиев наградил деятелей культуры

Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю 100-летия Государственного академического национального драматического театра Азербайджана за заслуги в развитии театрального искусства в Азербайджане ряду сотрудников театра присвоены почетные звания "Народный артист" и заслуженный артист". Об этом сообщает АзерТАдж.

Кроме того распоряжением президента Ильхама Алиева сотрудники Азербайджанского государственного академического национального драматического театра награждены "Почетным дипломом Президента Азербайджана" и орденами "Шохрат" и "Терегги".