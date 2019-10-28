Вашингтон не допустит, чтобы нефтяные месторождения на севере Сирии оказались под контролем России, Ирана или нынешних властей в Дамаске, заявил в интервью телекомпании PBS вице-президент США Майкл Пенс.

"Не заблуждайтесь: президент Трамп ясно дал понять, что американские силы будут оставаться в Сирии. Мы будем использовать эти силы прежде всего для того, чтобы обеспечить охрану нефтяных полей в северной Сирии", - сказал Пенс, передает ТАСС.

По его словам, ВС США будут взаимодействовать при этом со своими союзниками в лице вооруженной курдской оппозиции Сирии: "Мы будем чрезвычайно тесно работать со своими курдскими союзниками, чтобы гарантировать, что доходы от продажи этой нефти не попадают в руки Ирана, не попадают в руки режима, не попадают в руки России".

Пенс также подтвердил, что, по его данным, арабо-курдские отряды (SDF) с 28 октября покидает зону турецкой военной операции "Источник мира" на территории Сирии в соответствии с договоренностями Москвы и Анкары. Вице-президент США признал, что этот район, "откровенно говоря, контролируется российскими силами и силами Асада".