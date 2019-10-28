Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили вывоз элементов военного оборудования на КПП на российско-азербайджанской границе в Дагестане, сообщает ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах региона.

«Во вторник в ходе оперативно-разыскных мероприятий на контрольном пункте пропуска Яраг-Казмаляр предотвращен вывоз элементов военного оборудования. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемые задержаны», - сообщил собеседник агентства.

«Контрабандисты занимались незаконным вывозом денег, ценных вещей. В ходе этой операции удалось предотвратить вывоз из России в Азербайджан военной техники, которая была украдена со складов Минобороны РФ», - сказал источник «АиФ Дагестан».

По его словам, о спецоперации доложено руководству страны.