Хафиз Пашаев просит президента об отставке

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана, ректор Университета АДА Хафиз Пашаев обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой освободить его от должности замглавы МИД.

Как сообщили в МИД Азербайджана, Хафиз Пашаев в своем обращении сказал, что он 27 лет проработал в государственных структурах независимого Азербайджана и, ставя превыше всего интересы страны, всегда делал все возможное, чтобы оправдать доверие общенационального лидера Гейдара Алиева и президента Ильхама Алиева.

78-летний Хафиз Пашаев отметил, что, принимая во внимание призыв главы государства о привлечении на государственную службу новых и молодых кадров для эффективной реализации проводимых в стране реформ, он решил подать в отставку.

Учитывая, что Хафиз Пашаев является ректором Университета ADA, который функционирует при МИД, он продолжит деятельность в качестве члена Коллегии МИД.