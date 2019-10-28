В Баку завезли новые автобусы стандарта Евро-5 фото
В Баку продолжается модернизация системы общественного транспорта. Как сообщили в Бакинском транспортном агентстве, за прошедший период в столицу привезено и сдано в эксплуатацию свыше 200 новых автобусов.
Отмечается, что с 29 октября заменена часть автобусов регулярного маршрута №38. Компания General Avto Kompani, занимающаяся пассажироперевозками на этой линии, привезла десять новых автобусов марки İsuzu Citibus. Эти автобусы, отвечающие стандартам Евро-5, позволяет повысить качество предоставляемых пассажирам услуг. В них предусмотрены надлежащие условия для людей с ограниченными физическими возможностями, а также для пассажиров с детскими колясками. Для этого в автобусах установлены специальные механизмы.