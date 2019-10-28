В США армяне перестреляли друг друга

В пригороде Лос-Анджелеса между владельцем местного рынка Royal Fresh, армянского происхождения, и представителями организованной банды, вымогавшей у него деньги, произошла перестрелка.

Газета Los Angeles Times со ссылкой на полицию отмечает, что члены преступной группировки, которая состояла из этнических армян, на протяжении нескольких недель вымогали у бизнесмена 100 тысяч долларов.

Когда члены банды в очередной раз приехали к рынку, предприниматель открыл по ним огонь из оружия. «У владельца рынка было два оружия. Он и члены банды обменялись десятками выстрелов», — цитирует Rusarminfo американское издание.

В результате стрельбы был ранен один человек.