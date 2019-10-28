На известного правозащитника Октая Гюльалыева наехала машина
Сегодня в Баку правозащитника Октая Гюльалыева сбила машина. Инцидент произошел вблизи сада Самеда Вургуна, когда Гюльалыев переходил проезжую часть по пешеходному переходу. Об этом сообщают соцсети.
Водитель совершившего ДТП автомобиля доставил Гюльалыева в клиническую больницу №1. В настоящее время он находится в реанимации. По словам врачей, у Гюльалыева черепно-мозговая травма. Хотя правозащитник находится в сознании, но реакция слабая.