Азад Рагимов рассказал в ЮНЕСКО о реформах в Азербайджане

В Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО состоялась встреча министра молодежи и спорта Азада Рагимова с заместителем генерального директора организации по социальным и гуманитарным наукам Надой Аль-Нашифи.

В ходе встречи Азад Рагимов рассказал о реформах, проводимых в Азербайджане в сфере молодежной политики и спорта, о достигнутых успехах, удачно проведенных в Азербайджане спортивных мероприятиях и взятых на себя обязательствах, сообщает пресс-служба Минспорта.

Министр обсудил с Аль-Нашифи перспективы сотрудничества Азербайджана и ЮНЕСКО. Также были затронуты вопросы, которые будут подняты в ходе заседания Международной конвенции сторон «О борьбе с допингом в спорте». Она начнет свою работу 30 октября.