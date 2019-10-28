«Самого разыскиваемого преступника Голландии» нашли в Иране

Лидера одной из криминальных группировок Голландии, марокканца Ридуана Таги, которого называют самым разыскиваемым преступником страны, обнаружили в Иране. Как передает Radio Farda, информацию об этом распространила голландская газета De Telegraaf.

По данным источника, Таги живет в Иране, даже не скрываясь. Ридуана Таги подозревают в организации контрабанды наркотиков и оружия. Голландская полиция считает, что он связан с картелем, контролирующим поставки примерно трети кокаина в Европу.

Кроме того, Таги подозревают в причастности к убийствам. Полиция предполагала, что Ридуан Таги может скрываться в Объединенных Арабских Эмиратах. Но журналисты утверждают, что в последнее время он жил в Иране. За информацию, которая может способствовать поимке Таги, назначена награда в 100 тысяч евро.