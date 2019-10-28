Парламент Британии согласился на досрочные выборы
Парламент Великобритании принял во втором чтении законопроект о досрочных выборах, следует из итогов голосования по этому вопросу.
Палата общин не стала проводить формальный подсчет голосов, так как предложение получило достаточную устную поддержку законодателей, передает ТАСС.
Теперь законопроект должен пройти решающее третье чтение.
Накануне британский парламент отверг аналогичное предложение премьера Бориса Джонсона, который предлагал провести внеочередные выборы 12 декабря. За высказались 299 парламентариев при 434 необходимых.