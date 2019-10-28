Россия проинформировала Турцию о выводе курдов с севера Сирии

«Россия проинформировала нас, что все террористы из SDF покинули зону безопасности. Завтра наши переговоры продолжатся», – передает слова Эрдогана ТАСС.

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков заявил, что Россия выполнила условия соглашения. «Российской стороной в полном объеме выполнены мероприятия, предусмотренные условиями российско-турецкого меморандума о взаимопонимании от 22 октября 2019 года», – передает его слова РИА Новости.

Боренков добавил, что от линии соприкосновения с ВС Турции в Сирии отведены 68 курдских отрядов в 34 тыс. человек, более 3 тыс. единиц вооружения и военной техники. На границе двух стран правительственные силы Сирии выставили 84 погранзаставы. Из них 60 – в районе Камышлы, 24 – в районе Кобани.

Представитель Эрдогана заявил, что совместные патрули России и Турции установят, действительно ли курды были выведены, сообщает Reuters.