29 октября 2019, 23:23

«Проведение Международного конгресса астронавтики в Баку - очень важное событие, наша большая победа... Мне известно, что «Азеркосмос» и другие государственные структуры приложили большие усилия для проведения конгресса в Азербайджане», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев председателю открытого акционерного общества «Азеркосмос» Рашаду Набиеву в связи с завоеванием на выборах, проведенных в Генеральной ассамблее Международной федерации астронавтики в Вашингтоне, права принять в 2022 году в Баку Международный конгресс астронавтики. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

«Поддержка решения о проведении очередного конгресса в Азербайджане... служит проявлением политического авторитета нашей страны, результатом доверия к Азербайджану... В последние годы успехи, достигнутые в Азербайджане в сферах современных технологий, космической промышленности, действительно впечатляющи. Достижение молодой независимой страной в короткий срок таких успехов является крупным событием. В настоящее время у нас три спутника, космическая промышленность в Азербайджане развивается. Азербайджан является одним из немногочисленных членов космического клуба планеты. Эта победа важна еще и потому, что у нас были достаточно сильные соперники... Наряду с Баку, Сингапур, Рио-де-Жанейро и Дели. То есть, как с точки зрения опыта, так и населения Индию и Бразилию не сравнить с Азербайджаном. Однако достижение победы в этой борьбе, конечно, свидетельствует о нашем авторитете. Международный мир астронавтики выбрал среди этих четырех городов именно Баку. Нам верят, нашей политике оказывается большая поддержка, происходящие в Азербайджане процессы получают большое одобрение в мировом масштабе», - сказал глава государства.