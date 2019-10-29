Ильхам Алиев: «Нам верят, нашей политике оказывается большая поддержка» видео
«Проведение Международного конгресса астронавтики в Баку - очень важное событие, наша большая победа... Мне известно, что «Азеркосмос» и другие государственные структуры приложили большие усилия для проведения конгресса в Азербайджане», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев председателю открытого акционерного общества «Азеркосмос» Рашаду Набиеву в связи с завоеванием на выборах, проведенных в Генеральной ассамблее Международной федерации астронавтики в Вашингтоне, права принять в 2022 году в Баку Международный конгресс астронавтики. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
«Поддержка решения о проведении очередного конгресса в Азербайджане... служит проявлением политического авторитета нашей страны, результатом доверия к Азербайджану... В последние годы успехи, достигнутые в Азербайджане в сферах современных технологий, космической промышленности, действительно впечатляющи. Достижение молодой независимой страной в короткий срок таких успехов является крупным событием. В настоящее время у нас три спутника, космическая промышленность в Азербайджане развивается. Азербайджан является одним из немногочисленных членов космического клуба планеты.
Эта победа важна еще и потому, что у нас были достаточно сильные соперники... Наряду с Баку, Сингапур, Рио-де-Жанейро и Дели. То есть, как с точки зрения опыта, так и населения Индию и Бразилию не сравнить с Азербайджаном. Однако достижение победы в этой борьбе, конечно, свидетельствует о нашем авторитете. Международный мир астронавтики выбрал среди этих четырех городов именно Баку. Нам верят, нашей политике оказывается большая поддержка, происходящие в Азербайджане процессы получают большое одобрение в мировом масштабе», - сказал глава государства.
«В 1973 году, во времена Советского Союза, Международный конгресс астронавтики был проведен в Советском Союзе. Причем однажды и в Баку. В то время великий лидер Гейдар Алиев как руководитель Азербайджана приложил большие усилия для проведения этого конгресса именно в Баку. Считаю, что организация данного конгресса в Азербайджане в 2022 году – спустя примерно 50 лет – представляет символическое значение. В то время мы не были независимы, однако именно Баку был избран в Советском Союзе местом проведения Конгресса астронавтики. Сегодня мы независимы, и независимый Азербайджан будет принимать это большое мероприятие.
В предстоящие два-три года необходимо проделать большую организационную работу для проведения конгресса. Мы ожидаем примерно 6-7 тысяч зарубежных гостей. Эти гости являются руководителями, представителями структур, определяющих технологическую повестку дня мира. ...Будет создан Организационный комитет для проведения конгресса на высоком уровне, и, конечно, «Азеркосмос» возьмет на себя основную подготовительную работу», - отметил Ильхам Алиев.