Лавров назвал партнерство России и Турции стратегическим
Российско-турецкое сотрудничество является стратегическим партнерством. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров на приеме по случаю национального праздника Турции — Дня Республики.
«Сегодня Россия и Турция — стратегические партнеры. Мы, конечно, кооперируемся по Сирии», — цитирует ТАСС слова Лаврова.
Также глава российского МИД отметил, что Москва и Анкара вместе обеспечивают стабильность в черноморском регионе и прилагают усилия для того, чтобы ОБСЕ являлась структурой для продуктивного взаимодействия.