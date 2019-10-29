В Москве откроют памятник Насими
Завтра в Москве пройдет церемония открытия памятника азербайджанскому поэту-мыслителю Имадеддину Насими. Открытие памятника состоится при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева.
Памятник Имадеддину Насими установлен в атриуме Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И.Рудомино, передает "Вестник Кавказа".
В этом году исполняется 650 лет со дня рождения одного из выдающихся поэтов Средневековья, последователя хуруфизма, поэта-мистика и мыслителя Сеида Имадеддина Насими. Поэт писал на азербайджанском, персидском и арабском языках. Согласно подписанному президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым распоряжению, в Азербайджане 2019 год объявлен Годом Насими.