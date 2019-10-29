Акция протеста у Офиса Зеленского: «Ни шагу назад!»

Во вторник в Киеве у Офиса президента Украины активисты «Движения сопротивления капитуляции» провели акцию «Ни шагу назад!». Они протестовали против разведения войск в городе Золотом Луганской области.

По мнению протестующих, «украинское общество не поддерживает разведение войск, которое все больше выглядит как отступление, без объективных на то причин», говорится на странице мероприятия в Facebook.