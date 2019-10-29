В Ливане празднуют отставку премьера: «Произошла революция!»

Во вторник Харири официально подал президенту страны прошение об отставке правительства: «Согласно конституции и в связи с внутренним противодействием, которое переживает страна, а также в связи с моим убеждением о необходимости появления положительной тенденции и формирования нового правительства, способного принять вызовы и защитить интересы ливанцев, подаю прошение об отставке своего правительства».

На фоне этого демонстранты собрались на площади Павших и Рияд ас-Солх в центре Бейрута и поздравляли друг друга с отставкой премьера.

«Революция!» - скандировали люди разных возрастов. Участники протестного движения заявили, что не собираются останавливаться на достигнутом и хотят призвать к ответу весь политический класс, который находится у власти, передает ТАСС.

В ливанской столице и других крупных городах продолжаются перекрытия основных транспортных артерий митингующими