Чавушоглу рассказал, когда Турция уйдет из Сирии

Турецкие военные останутся в Сирии до тех пор, пока правительственные войска не смогут самостоятельно защищать свою территорию от террористов, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. заявил, что

"Когда придет время и сирийский режим в конце данного политического процесса будет достаточно способным для защиты территории своей страны и сможет ликвидировать террористические организации на своей территории, тогда вся территория страны будет передана самой Сирии, поскольку это территория Сирии, и мы говорим о территориальной целостности данной страны", - приводит его слова РИА Новости.