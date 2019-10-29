Как демократы готовят импичмент Трампа

Расследование с целью импичмента президента США Дональда Трампа должно быть продолжено в нескольких комитетах Конгресса. Такой призыв содержится в резолюции, предложенной демократами на рассмотрение Палате представителей.

В четверг Палата должна проголосовать по тексту документа, который внесен главой процедурного комитета Джеймсом Макговерном (штат Массачусетс). Предполагается, что основания для импичмента будут изучать юридический комитет, а также комитеты по разведке, финансовым услугам, иностранным делам, надзору и реформе, доходам и расходам, пишет «Росбалт».

Контролируемой демократами Палате представителей предстоит ответить на вопрос, может ли она воспользоваться своими конституционными полномочиями для отстранения президента от власти.

Конгрессмены запустили процедуру импичмента после того как информатор разведки сообщил, что президент обращался за содействием к иностранному лидеру, которым оказался Владимир Зеленский, ради дискредитации Джозефа Байдена — своего возможного противника на грядущих выборах.