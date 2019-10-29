Израильскую фирму обвиняют в слежке за пользователями WhatsApp

В роли истцов выступили Facebook и принадлежащая ей компания WhatsApp, которая является оператором одноименного приложения для мгновенной отправки сообщений, сообщает ТАСС.

Компания Facebook подала судебный иск против израильской фирмы NSO Group, обвинив ее в использовании приложения WhatsApp для слежки. Об этом свидетельствуют документы, поступившие в электронную базу федерального суда Северного округа штата Калифорния.

В иске утверждается, что NSO Group с апреля по май этого года "использовала серверы WhatsApp в США и других странах для рассылки вредоносного программного обеспечения (ПО) на 1400 мобильных телефонов и других устройств". Данное ПО, как подчеркивают истцы, предназначено для "слежки за определенными пользователями WhatsApp", в том числе для получения доступа к их сообщениям, информации о звонках и месторасположении.

В число лиц, слежку за которыми осуществляли с помощью данных программ, по словам истцов, входили чиновники, журналисты, правозащитники, адвокаты, а также те, кого заказчики считали инакомыслящими.

Истцы просят суд наложить запрет на деятельность NSO Group. Кроме того, они добиваются от компании выплаты WhatsApp и Facebook, а также всем иным сторонам, которые будут признаны судом относящимися к делу. Размер выплат не оговаривается.