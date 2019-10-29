Депутаты Палаты представителей Конгресса США одобрили введение санкций в отношении финансового сектора Турции за покупку российских зенитных ракетных систем С-400 и начало военной операции на северо-востоке Сирии.

"H.R. 4695 прошел голосование 403 (за), 16 (против)", - сообщается в Twitter палаты. Согласно законопроекту, за то, что Турция ввела войска в Сирию и приобрела российскую военную технику, предлагается ввести санкции против высших турецких должностных лиц, включая министра обороны, блокировать активы турецких чиновников и ввести санкции против турецких Halk Bankasi или Halkbank, передает РИА Новости.

Документ также предписывает предоставить Конгрессу данные об активах семьи президента Турции Реджепа Эрдогана в США для дальнейшего обсуждения. Документ теперь должен пройти Сенат. После этого он поступит на подпись президенту США.