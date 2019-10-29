Эйнулла Фатуллаев 04:43

Посол Евросоюза в Азербайджане Кестутис Янкаускас готовит для Азербайджана «сценарий уличных боев». Накануне, посол провел встречу с организатором уличных беспорядков, лидером экстремистской партии Народного Фронта Али Керимли. Судя по словам самого А.Керимли, К.Янкаускас выразил полную солидарность с действиями политических экстремистов, попытавшихся обрушить системную стабильность и вызвать массовые волнения в азербайджанской столице. Али Керимли на своей странице в фейсбуке так и пишет: «Посол еще раз повторил свою позицию, озвученную после митинга 19 октября. Евросоюз считает свободу собраний одним из фундаментальных прав человека и надеется, что азербайджанская власть в соответствии со своими международными обязательствами обеспечит реализацию права на свободу собраний. ЕС призывает к расследованию разгона акции и задержания участников шествия. К тому же, ЕС призывает освободить задержанных на акции протеста».

Если европейский посол не дезавуирует слова лидера экстремистов, и не опровергнет факт встречи с А.Керимли, то азербайджанские власти могут прийти к неутешительному как для себя, так и для ЕС выводу о реализации враждебной внешнеполитической концепции в отношении легитимного правительства Азербайджана. Как же так получается, что ЕС в лице посла поддерживает зловещую и кощунственную попытку внесистемной маргинальной политической гопоты, решившейся на антиконституционные действия против азербайджанского правительства? Более того, посол фактически бросает вызов властям, ибо принимает лидера экстремистов накануне новой объявленной на 2 ноября незаконной акции протеста?! Азербайджанские власти в соответствии со своими конституционными обязанностями предоставили одной из политических организаций – Нацсовету оппозиционных сил право на проведение заявленного митинга. Оппозиции отвели специальную арену для массовых акций – бакинский поселок Локбатан. Вероятно, К.Янкаускас и не посвящен в перипетии политической истории страны, в которой пребывает, однако послу не помешало бы проанализировать историю проблемного вопроса проведения массовых акций в Баку, чтобы убедиться – традиционно оппозиция проводила свои акции за чертой центра города. Несменяемые противники властей собирали своих сторонников на бакинском Мотодроме, на 20-ом участке приморского района, на территории Ясамальского района… То есть за последние 26 лет правления партии Ени Азербайджан, оппозиционеры не собирали акции протеста в центре столицы.

И все попытки проведения подобных незаконных акций жестко пресекались стражами порядка. Азербайджанская власть не брала на себя международные обязательства предоставлять внесистемной оппозиции для организации беспорядков центр столицы. Вы говорите, право на свободу выражения? Пожалуйста, но только в Гайд-парках, как в цивилизованных странах, в специально отведенных для протестующих местах, не препятствующих мирной и спокойной жизни несогласных с противниками власти. Вероятно, власти могли бы предоставить цивилизованной парламентской оппозиции места для протеста и в центре столицы. Однако, к глубочайшему сожалению властей, азербайджанская оппозиция не скрывая своих открытых намерений и отчаянных попыток свержения и узурпации власти, деградировала до сущности деклассированного быдлокласса, гопной маргинально-экстремистской силы, пропагандирующей революционный сценарий развития ситуации. Что и говорить, ведь в самой разношерстной оппозиции разгорелись острые дискуссии вокруг неослабевающих информационных атак ультиматистской необольшевистской части несогласных. Один из рьяных противников нынешней власти, лидер реалистов, политзек №1 по версии Евросоюза Ильгар Мамедов в непрерывных дебатах, обвиняя ПНФА в приверженности к крайним радикальным взглядам, всячески убеждает эту оппозиционную фронду отойти от платформы революционного свержения власти, и сосредоточиться на теории эволюционной смены власти парламентским путем. Однако, политический экстремизм в лице Керимли шельмует Мамедова, обвиняя его в ренегатстве и отступничестве. Впрочем, ПНФА и не скрывает своих тактических целей: вызвать беспорядки по всей стране и расшатать устои системной стабильности, обусловив возникновение качественно новой политической ситуации, при которой многомиллионная масса людей добьется насильственного устранения действующей власти. Возникает вопрос – почему же Керимли отбрасывает цивилизованные формы борьбы и признает неспособность добиться политических изменений с помощью выборных технологий?! Так, ПНФА в силу своей малочисленности, отсутствия структурированной и разветвленной по всей стране организации, априори не готова к равной и справедливой борьбе. Единственный шанс Керимли – насильственный метод борьбы.

У Керимли не наберется и ста функционеров, которых можно было бы выставить в качестве альтернативы партии власти на предстоящих парламентских выборах. Нет ни партийных институтов, ни идеологической платформы, ни программы развития страны… Сторонники Керимли выходят на уличные протесты с одним лозунгом – «Истефа!» (В отставку!). Горстка политически активных людей требует отставки легитимных институтов власти, сформированных народным волеизъявлением. Посол Евросоюза, судя по словам Керимли, напоминает об эфемерных международных обязательствах власти, при этом забывая о международно признанных институтах самой власти, свержение которой денно и нощно проповедует узкая прослойка беспринципных нигилистов-отморозков. Керимли – комедийный пивной путчист образца прошлого века, открыто призывает ввергнуть страну в хаос, пропагандируя так называемый «венесуэльский сценарий» дестабилизации страны. Позвольте, но даже в Венесуэле, с которой прервал все взаимоотношения пресловутый либеральный западный мир, оппозиция победила на последних парламентских выборах, завоевав 67 процентов голосов избирателей! А знает ли посол Евросоюза, безответственно рассуждающий об обязательствах Азербайджана, что оппозиция в лице Керимли отказалась от участия на последних парламентских выборах?!

Керимли утверждает, что царившие в Азербайджане реакционные политические реалии не позволили оппозиции вовлечься в политическую борьбу. Неужели в Азербайджане, состоящем в Совете Европы и находящемуся под юрисдикцией Евросуда, демократические свободы более ограничены, чем в странах генералов песчаных карьер? Что за абсурдный аргумент? Что за искажение реальной действительности? Можно ли сравнить Азербайджан со свободным интернетом и реальной свободой выражений со странами закрытого типа, где участников незаконных акций не подвергают административным арестам, а просто-напросто банально отстреливают в переулках и в подворотне?! В своих бредовых аналогиях отчужденная от народа безликая кучка экстремистов бросается из крайности в крайность – навязывая миллионам пользователей интернета и соцсетей суданский сценарий, чилийский протест, армянскую любовь к революции, грузинский фатализм, украинскую напасть, арабскую войну всех против всех… Теперь Керимли вдохновлен лучами революционного Сантьяго. Мурси потерял актуальность в проповедях Керимли, теперь он восторгается героизмом сандинистов и Корволана. Однако, в итоге на узких бакинских улочках за узкими хилыми плечами Керимли образуется не миллионная толпа единомышленников, а хорошо знакомые одни и те же лица партийных смутьянов-собратьев. Керимли снова неумолим, и в поисках оправдания собственной бездарности, никчемности и неспособности повести за собой даже недовольную часть населения (а недовольные и несогласные есть в любом развитом обществе – от Америки до самой Германии), трусливо перекладывает вину на власть предержащих. Опять виноваты репрессии и наказатели! Неужели азербайджанская власть, коварнее и могущественнее Мубарака, Каддафи, Чавеса, Хаменеи и даже Путина? Ведь в этих странах вопреки желанию власти и инсинуациям спецслужб на центральные площади выходили десятки, сотни тысяч и даже миллионы протестующих! И эти миллионы крушили на своем пути не только полицейские кордоны, но и идолы режима и институты власти. Неужели так сложно посмотреть правде в глаза и признать, озвучить истину?! Признать и уйти, пусть даже с сожалением в глазах и на устах! С достоинством уходят настоящие политики, покоряясь всеобщему закону, ведь издревле политика – это искусство возможного. Но экстремисты, избравшие тропу борьбы за сиюминутную победу любой ценой, покинуть площадь не в силах. До Керимли после провальных попыток цветных революций ушла в небытие целая когорта вышедших в тираж политиков: Панахлы, Панах, Гамбар, Мамедов… Где все они? Эти ничтожные квази-лидеры, выпавшим из вшивой плохо пахнущей фронтовой шинели Эльчибея, были неспособны объяснить послам ЛибералИнтернационала и заурядным консулам революции крах идей перманентной цветной революции в Азербайджане… Правительство предоставило народу свободу выбора, свободный интернет, свободу самоорганизации, свободу собраний. Но в судьбоносный миг на свободной площади под знамена революции пошли всего несколько тысяч борцов, взявших на себя ответственность за судьбу народа. Но сам народ за революцией не пошел. Народ спросили, а этот же народ избрал свою власть. Квази-лидеры били в набат, обвиняя власть в похищении народного гласа. Но почему сам народ не встал на свою защиту?! Перед этим вопросом не устоял ни один из лидеров из прогорклой фронтистской шинели…