Шойгу и министры обороны СНГ почтили память азербайджанских шехидов фото
Министры обороны стран СНГ посетили Аллею шехидов и возложили венок к памятнику вечного огня, сообщает собственный корреспондент Haqqin.az.
Министры обороны стран СНГ посетили Аллею шехидов и возложили венок к памятнику вечного огня, сообщает собственный корреспондент Haqqin.az.
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