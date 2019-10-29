В бакинском поселке семья отравилась угарным газом
В Хазарском районе в поселке Мардакян четверо членов одной семьи отравились угарным газом, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.
Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, 35-летний отец, 32-летняя мать, семилетняя дочь и пятилетний сын были госпитализированы в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра в Баку с диагнозом "отравление".
Пострадавшим была оказана необходимая помощь, их состояние – нормальное.