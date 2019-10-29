В бакинском поселке семья отравилась угарным газом

Отдел информации

В Хазарском районе в поселке Мардакян четверо членов одной семьи отравились угарным газом, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, 35-летний отец, 32-летняя мать, семилетняя дочь и пятилетний сын были госпитализированы в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра в Баку с диагнозом "отравление".

Пострадавшим была оказана необходимая помощь, их состояние – нормальное.

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