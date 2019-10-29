Конгресс США признал так называемый «геноцид армян»

За резолюцию проголосовали 405 конгрессменов, против - только 11, отмечают американские СМИ. Документ был внесен на рассмотрение палаты представителей демократом Адамом Шиффом.

Члены палаты представителей Конгресса США приняли резолюцию, в которой признают и осуждают так называемый «геноцид армян» в Османской империи, сообщает Интерфакс.

Резолюция не носит юридически обязывающего характера. Тем не менее этот шаг конгрессменов, как ожидается, будет болезненно воспринят в Анкаре. При этом отношения США с Турцией в последнее время и так довольно наряженные.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу осудил решение палаты представителей США, проголосовавшей за признание так называемого «геноцида армян». Об этом министр написал в своем Twitter.

По словам Чавушоглу, своим решением США пытаются отомстить за то, что Турция помешала их планам, проведя операцию «Источник мира» в Сирии.

«Те, чьи проекты были сорваны, обращаются к уже устаревшим резолюциям. Однако те люди, кто верит, что они таким образом отомстят, ошибаются. Это позорное решение тех, кто использует историю в политике, ничего не значит для нашего правительства и народа и не имеет никакой юридической силы», - написал глава МИД в Twitter.