Конгресс США признал так называемый «геноцид армян»
Члены палаты представителей Конгресса США приняли резолюцию, в которой признают и осуждают так называемый «геноцид армян» в Османской империи, сообщает Интерфакс.
За резолюцию проголосовали 405 конгрессменов, против - только 11, отмечают американские СМИ. Документ был внесен на рассмотрение палаты представителей демократом Адамом Шиффом.
Резолюция не носит юридически обязывающего характера. Тем не менее этот шаг конгрессменов, как ожидается, будет болезненно воспринят в Анкаре. При этом отношения США с Турцией в последнее время и так довольно наряженные.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу осудил решение палаты представителей США, проголосовавшей за признание так называемого «геноцида армян». Об этом министр написал в своем Twitter.
По словам Чавушоглу, своим решением США пытаются отомстить за то, что Турция помешала их планам, проведя операцию «Источник мира» в Сирии.
«Те, чьи проекты были сорваны, обращаются к уже устаревшим резолюциям. Однако те люди, кто верит, что они таким образом отомстят, ошибаются. Это позорное решение тех, кто использует историю в политике, ничего не значит для нашего правительства и народа и не имеет никакой юридической силы», - написал глава МИД в Twitter.