В Казахстане снова заговорили о миллионах, вложенных в Межбанк

Национальный банк Казахстана, учитывая «многочисленные вопросы от СМИ», выступил с очередным заявлением про пенсионные активы, которые были вложены в Межбанк Азербайджана.

Реструктуризация облигаций международного Банка Азербайджана была завершена в 2017 году. Об этом неоднократно сообщал Национальный Банк Республики Казахстан и ЕНПФ. Тем не менее, вопросы продолжают поступать от СМИ и пользователей социальных сетей. В связи с этим предоставляем подробную информацию, касающуюся этих инвестиций.

В октябре 2014 года НБ РК пенсионные активы ЕНПФ были инвестированы в облигации Международного Банка Азербайджана (МБА) на сумму около 250 млн долларов США.

Начиная с 2016 года, Национальным Банком проводилась активная работа в отношении возможности досрочного (частичного или полного) погашения облигаций МБА. Однако, ввиду отсутствия у МБА финансовой возможности, досрочного погашения или выкупа обязательств со стороны МБА не произошло. Кроме того, у Национального Банка отсутствовали юридические основания для требования досрочного погашения.

Как позднее стало известно, МБА уже готовился к добровольной реструктуризации своих обязательств, о которой было объявлено 11 мая 2017 года.

Во время встречи, проведенной 23 мая 2017 года с зарубежными кредиторами в Лондоне, МБА представил варианты реструктуризации для соответствующих типов долга: старший долг, субординированный долг и торговое финансирование. Для старшего долга, к которому относились инвестиции ЕНПФ, были предложены следующие 3 опции по реструктуризации:

Первая опция. Обмен 250 млн долларов США текущих обязательств МБА перед ЕНПФ на 200 млн долларов США долга в виде государственных ценных бумаг Азербайджанской Республики со сроком обращения 12 лет (до 2029 года) и купонной ставкой вознаграждения 5,125% годовых.

Вторая опция. Обмен 250 млн долларов США текущих обязательств МБА перед ЕНПФ на 250 млн долларов США долга в виде государственных ценных бумаг Азербайджанской Республики со сроком обращения 15 лет (до 2032 года) и купонной ставкой вознаграждения 3,5% годовых.

Третья опция. Обмен 250 млн долларов США текущих обязательств МБА перед ЕНПФ на 250 млн долларов США нового выпуска облигаций МБА со сроком обращения 7 лет (до 2024 года) и купонной ставкой вознаграждения 3,5% годовых.

На общем собрании кредиторов, проведенном 18 июля 2017 года, был одобрен план реструктуризации внешних обязательств МБА, получив 93,9% голосов кредиторов. Согласно результатам голосования по обязательствам старшего долга первую опцию выбрали 1,7% кредиторов, вторую – 50,2% кредиторов и третью – 48,1% кредиторов.

Выбор опции из предложенных вариантов реструктуризации осуществлялся Национальным Банком совместно с правительством Республики Казахстан. Выбранная опция являлась наиболее оптимальной с точки зрения риска, поскольку предполагала обмен обязательств МБА без потери номинальной стоимости на суверенный долг Правительства Азербайджанской Республики, имеющего более высокий кредитный статус по отношению к МБА. При этом данная опция реструктуризации была выбрана большинством зарубежных кредиторов, обязательства которых относились к старшему долгу.

Процесс реструктуризации внешних обязательств МБА завершился 1 сентября 2017 года. По итогам данной реструктуризации МБА в портфель пенсионных активов были получены государственные ценные бумаги Азербайджанской Республики номинальной стоимостью 258,3 млн. долларов США, включая 8,3 млн долларов США, начисленных в качестве компенсации за невыплаченное купонное вознаграждение за период с 09.04.2017 года по 31.08.2017 г.