Россия строит не имеющие аналогов в мире военные корабли

В российском флоте появятся многоцелевые фрегаты дальней морской зоны, большие десантные корабли, а также не имеющие аналогов в мире корабли противоминной обороны. Об этом сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов в интервью газете «Красная звезда».

Как отмечается, в настоящее время в прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» проходят работы по созданию больших десантных кораблей проекта 11711.

Кроме того, по словам Евменова, судостроительный завод «Северная верфь» занимается строительством многоцелевых фрегатов дальней морской зоны.

«На Средне-Невском судостроительном заводе для флота серийно строятся новейшие корабли противоминной обороны, которые не имеют аналогов в мире», — рассказал Евменов.